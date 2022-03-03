ماذا تعني رموز آليات الجيش الروسي في أوكرانيا؟

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن معنى الرموز التي تحملها الآليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم»، أن حرف Z يعني «من أجل النصر»، فيما يعني حرف V «المهمة ستنفَّذ، والقوة في الحق»، فيما لم يتم تحديد ما يرمز له الحرف O.

كانت وسائل الإعلام الغربية قد تناقلت عدة روايات لما ترمز إليه حروف كتبت بخط عريض باللون الأبيض على الآليات الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي انطلقت فجر 24 فبراير بهدف حماية منطقة دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

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