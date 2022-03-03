ما هي مطالب بوتين من أوكرانيا؟

المصدر: د ب ا

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى أن روسيا يمكنها أن تتقدم بالمزيد من المطالب لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بوتين و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان اصدره الكرملين .

وبحسب نص المكالمة، شدد بوتين على أن الأهداف الحالية هي "نزع السلاح" من أوكرانيا وضمان وضعها الحيادي كدولة.

وقال أيضا إن روسيا عاقدة العزم على تحقيق أهدافها المحددة في "العملية العسكرية الخاصة"، وهي العبارة التي تستخدمها موسكو للإشارة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وجاء في البيان "محاولات كسب الوقت بإطالة المفاوضات لن تؤدي سوى إلى مطالب إضافية لكييف في وضعنا التفاوضي الحالي".

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