ماكرون يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الأسوأ لم يأت بعد" في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب عن "اعتزامه" مواصلة هجومه، وأن الهدف من غزو اوكرانيا هو "السيطرة" على كل البلاد بحسب الاليزيه.

وخلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة بناء على طلب من الرئيس الروسي، أخبر بوتين نظيره الفرنسي بأن عملية الجيش الروسي تتطور "وفقا للمخطط" الذي وضعته موسكو وأنها "ستتفاقم" إذا لم يقبل الاوكرانيون بشروطها، على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

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