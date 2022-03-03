مقتل 5 عسكريين بتحطم مروحيتهم في رومانيا.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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لقي خمسة عسكريين حتفهم في تحطم مروحيتهم في رومانيا قرب البحر الأسود أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقودا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال كونستانتين سبانو للتلفزيون "لسوء الحظ، لقي أفراد الطاقم الخمسة حتفهم، وما زالت العمليات للعثور على قائد طائرة الميغ-21 جارية".

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