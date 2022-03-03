موسكو وكييف جاهزتان لاستئناف المحادثات

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

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وسط توقعات بوصول مسؤولين أوكرانيين إلى روسيا البيضاء، اليوم، للجولة التالية من المحادثات، أعلن الكرملين، أمس، أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام، كما أعلنت كييف أيضاً جاهزيتها لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع موسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «وفدنا سيكون جاهزاً لمتابعة المحادثات»، وذكر أن وفد بلاده سيكون «جاهزاً للمفاوضات»، دون أن يكشف عن موقع المفاوضات أو أي تفاصيل أخرى. وفي وقت لاحق، نقلت وكالة تاس عن الرئاسة الأوكرانية قولها: «سنجري جولة ثانية من المحادثات مع روسيا»، وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقوله:

«نحن جاهزون للمحادثات، لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية»، وأوضح أن «المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الحرب»، فيما أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجاء ذلك بعد تضارب في الأنباء حول استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، ونقلت وكالة «تاس» عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهامه لأوكرانيا بـ«المماطلة» في المفاوضات بسبب واشنطن.

ونفى مصدر روسي، في وقت سابق، أمس، صحة أنباء حول إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكداً أن موعد الجولة الثانية للمفاوضات لم يحدد بعد، نقلاً عن وكالة «تاس».

أجندة واضحة

وبالمقابل، قال مستشار الرئيس الأوكراني إن تحديد موعد المفاوضات مع روسيا يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة، وهناك حاجة «للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات قبل استئنافها»، فيما أعلنت خارجية بيلاروسيا «اكتمال الاستعدادات النهائية لعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا».

في غضون ذلك صعدت موسكو من لهجتها محذرة من حرب عالمية ثالثة، وقال: حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله: «إن أسلحة نووية ستستخدم، ودماراً واسعاً سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة». وأضاف: إن بلاده ستواجه «خطراً حقيقياً» إذا حصلت كييف على أسلحة نووية، وتابع: إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن موسكو «ستواصل مطالبة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بعدم التوسع في شرق أوروبا»، محذرة من إمكانية حدوث صدام مباشر مع الحلف.

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