الكرملين: الاقتصاد الروسي تعرض لضربة قاسية

المصدر: د ب ا

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أقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء بأن العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما الغربيين وجهت "ضربة قاسية" للاقتصاد الروسي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله: "أعتقد أن الاقتصاد الروسي يواجه ضغطا شديدا الآن، وضربة قاسية".

وأضاف: "هناك هامش للأمان، هناك قوة، وهناك خطط. ويجري عمل بلا كلل. سنصمد".

وأوضح أن روسيا ما زال لديها احتياطيات لحماية الاقتصاد.

وذكر أن روسيا سترد على عقوبات الغرب بـ "قوة" و "بدون أن نقوم بأمر من شأنه إفساد الوضع".

وكانت آثار الإجراءات العقابية التي فرضها الغرب واضحة بشكل خاص في القطاع المصرفي. ونفدت الأموال من أجهزة الصرافة الآلية وأحيانا لا يمكن إجراء مدفوعات بالبطاقات.

وذكر البنك المركزي الروسي أن الوضع تحت السيطرة.

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