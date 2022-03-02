الكرملين: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا مساء الأربعاء

المصدر: أ ف ب

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قال الكرملين الأربعاء إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، في اليوم السابع لهجوم موسكو على هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات" مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء الأربعاء.

وقال إن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر في ترؤس الوفد الروسي في المحادثات بشأن أوكرانيا، من دون ذكر المكان الذي ستعقد فيه الجولة التالية من المفاوضات.

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني عند الحدود الأوكرانية-البيلاروسية، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وأمر بوتين الخميس الماضي قواته بالهجوم على أوكرانيا الموالية للغرب "لنزع سلاحها" و"اجتثاث النازية" فيها.

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