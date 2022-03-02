روسيا تقول إنها سيطرت على مدينة خيرسون الأوكرانية

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت الآن على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وإذا ما صحت أنباء سقوط المدينة، فستكون بذلك أكبر مدينة أوكرانية تستولي عليها القوات الروسية حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية ووسائل النقل تعمل بشكل روتيني ولا تعاني المدينة، وهي عاصمة لمقاطعة خيرسون، من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأضافت أن هناك مفاوضات لا تزال جارية بين القيادة الروسية وإدارة المدينة والمقاطعة لمعالجة قضايا الحفاظ على تشغيل مرافق البنية التحتية الاجتماعية، وضمان القانون والنظام العام وسلامة السكان

وافادت التقارير الواردة أن القوات الروسية شوهدت في شوارع المدينة وأن رئيس بلدية المدينة قال إن محطة قطار خيرسون وميناءها قد تم الاستيلاء عليهما.

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