"أبل" تعلّق بيع منتجاتها في روسيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا أمس الثلاثاء تعليق بيع كل منتجاتها في روسيا، في أحدث تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان للشركة نشرته وسائل إعلام أمريكية "لقد قرّرنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا".

وأوضحت الشركة "الأسبوع الماضي، أوقفنا التصدير إلى قناة مبيعاتنا في البلاد".

ويأتي ذلك بعدما تحركت أهم مواقع الإنترنت من "يوتيوب" و"فيسبوك" إلى شركتي "تيك توك" و"مايكروسوفت" للحد من الوصول الى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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