الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 677 ألف لاجئ

المصدر: د ب ا

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أعلنت الأمم المتحدة أن 677 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الثلاثاء في جنيف، إن قرابة نصف هؤلاء اللاجئين وصلوا إلى بولندا، مضيفا أنه يوجد حوالي 90 ألف لاجئ أوكراني في المجر، وعشرات الآلاف في دول مجاورة أخرى مثل مولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا.

وأضاف جرندي أنه في غضون 24 ساعة ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين بواقع 150 ألف لاجئ.

وقال جراندي إن الأشخاص الذين فروا حتى الآن من المحتمل أن يكون لديهم في الغالب عائلات أو أصدقاء في البلدان المجاورة، وكذلك وسائل للفرار على وجه الخصوص، معربا عن قلقه البالغ بشأن الآخرين، الذين سيحتاجون بالتأكيد إلى المساعدة في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء للتبرعات. وبحسب بياناتها، فإنها بحاجة إلى ما يقرب من 5ر1 مليار يورو للمساعدات الإنسانية في حرب أوكرانيا.

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