إيران: الاتفاق النووي في المتناول إذا حسمت أمريكا أمرها

المصدر: البيان

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة تعليقا على المحادثات النووية إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أمريكا أمرها".

وأضاف خطيب زاده أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد"، وفق "سكاي نيوز عربية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال أمس الاثنين إن واشنطن مستعدة للانسحاب من جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015 إذا أبدت إيران تعنتا.

وقال برايس للصحفيين عن المحادثات غير المباشرة التي تنعقد في فيينا "نحن مستعدون للانسحاب إذا أبدت إيران تعنتا فيما يتعلق بإحراز تقدم".

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