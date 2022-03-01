زيلينسكي يدعو لفرض حظر على روسيا في "كلّ مرافىء العالم ومطاراته"

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إلى فرض حظر على روسيا في "كلّ مرافئ العالم ومطاراته"، وذلك ردّاً على عمليتها العسكرية في بلاده.

وفي رسالة عبر الفيديو نُشرت على فيسبوك، قال زيلينسكي إنّ "مثل هكذا دولة يجب أن تُمنع من دخول جميع المرافئ والقنوات المائية والمطارات في العالم".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "هذا الشرّ، المسلّح بصواريخ وقنابل ومدافع، يجب أن يتم إيقافه فوراً، ويجب أن يتم تدميره اقتصادياً لكي تُظهر الإنسانية أنّها قادرة على الدفاع عن نفسها".

وندّد زيلينسكي بالعملية العسكرية الروسية في مدن أوكرانية أمس الاثنين في وقت كان فيه الوفدان التفاوضيان الروسي والأوكراني يلتقيان في بيلاروسيا للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخميس.

ونصح الرئيس الأوكراني روسيا بـ "عدم إضاعة وقتها" لأنّ العملية العسكرية على بلاده لن تجعله يرضخ للشروط التي وضعتها لإرساء هدنة.

وقال إنّ "هذه المحادثات جرت على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت أراضينا (...) إن توقيت القصف بالتزامن مع عملية المفاوضات كان جليّاً".

وتابع "أعتقد أنّ روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط" على كييف، مضيفاً "لا تضيّعوا وقتكم".

ووفقاً للرئيس الأوكراني، فإنّ كييف "لم تحصل على النتيجة التي كانت تودّ الحصول عليها" في نهاية هذه الجولة الأولى من المفاوضات، لكنّه أشار إلى "المقترحات المضادّة" التي قدّمها الوفد الأوكراني "لإنهاء الحرب".

وعاد الوفدان لإجراء "مشاورات في عاصمتيهما" بعد أن اتّفقا على عقد "جولة ثانية" من المحادثات.

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