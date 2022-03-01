أوكرانيا تطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: (كييف، براغ - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وقّع على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأكد بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك أن بلاده تؤيد جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فيالا: «ينبغي علينا الآن الإشارة بشكل واضح إلى ترحيبنا بانضمام أوكرانيا إلى المجتمع الأوروبي للدول الديمقراطية»، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه). وأضاف أنه في الوقت الذي يؤيد فيه الإجراءات المعتادة، فإن هذا الموقف ليس طبيعياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز