طرد 12 عضواً بالبعثة الروسية في الأمم المتحدة من أمريكا

المصدر: أ ف ب

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تلقى 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أمرا بمغادرة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس، على ما أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا أمس الاثنين خلال مؤتمر صحافي.

وبعيد بدء المؤتمر، طلب السفير الروسي من الحضور إمهاله دقيقة للرد على رسالة نصيّة على هاتفه، ثم أفاد أنه تبلغ بأمر الطرد الصادر عن الولايات المتحدة بدون أن تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت مما إذا كان الإعلان عفويا.

وعلق نيبنزيا "هذا خبر سيىء".

ولم يوضح ما إذا كان قرار الطرد يشمله ولا السبب الذي أوردته الولايات المتحدة وما إذا كان مرتبطا بالأزمة في أوكرانيا.

وتعد البعثة الروسية في الأمم المتحدة حوالى مئة شخص، وفق مصدر دبلوماسي روسي.

واتهم نيبنزيا واشنطن بمخالفة التزاماتها كدولة مضيفة في إطار القوانين المطبقة على الأجانب العاملين في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة بهذا الصدد إنه ليس لديها "تعليق فوري" على الإعلان الروسي.

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