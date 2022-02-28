تركيا تمنع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء "الإثنين" أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ"الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود" من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال تشاوش أوغلو "لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا"، مضيفا "التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو" التي تمنح تركيا حق التحكّم بعبور هذين المضيقين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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