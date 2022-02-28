لندن ستجمّد أصول جميع المصارف الروسية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "الاثنين" أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردًا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على اراضيها "في الايام المقبلة".

وأبلغت تراس البرلمان البريطاني "سنقوم بتجميد كامل لاصول جميع المصارف الروسية في الايام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا".

وسيكون هذا الاجراء جزءًا من تشريع جديد يستهدف القطاع المصرفي الروسي وسيمنع هذه المصارف، بما فيها بنك سبيربنك العملاق، من التداول بالجنيه الإسترليني ومنع الوصول إلى الأسواق المالية لثلاثة ملايين شركة روسية.

وأكّدت تراس أن "كون أكثر من 50% من التبادلات التجارية الروسية تحصل بالدولار أو بالجنيه الاسترليني،، ستُخفّف اجراءاتنا المنسقّة مع الولايات المتحدة من قدرة روسيا على القيام بالتجارة".

وفرضت لندن عقوبات على البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين صباح "الاثنين" مما ساهم في انهيار الروبل إلى أدنى مستوياته.

وحذّرت تراس "الأحد" من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل "لسنوات عدة" وأن على العالم أن يكون مستعدا لسعي موسكو إلى "استخدام أسلحة أسوأ".

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