روسيا واوكرانيا تعتزمان اجراء جولة ثانية من المفاوضات

المصدر: أ ف ب

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غادر الوفدان الروسي والاوكراني قاعة المفاوضات وعادا إلى بلديهما "لاجراء مشاورات في عاصمة" كلّ منهما، بعد أن اتفقا على إجراء "جولة ثانية" من المحادثات، حسبما أعلن "الاثنين" الطرفان.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن "الطرفين حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات" قبل إجراء جولة ثانية من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد سيحصل "قريبًا" على الحدود البولندية البيلاروسية.



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