واشنطن توصي الأمريكيين بمغادرة روسيا

المصدر: أ ف ب

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أوصت الولايات المتحدة اليوم "الإثنين" رعاياها بمغادرة روسيا "فوراً" في ضوء الوضع الناجم عن العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان "على الرعايا الأمريكيين أن ينظروا في مغادرة روسيا فوراً من خلال خيارات الرحلات التجارية التي لا تزال متوافرة"، بعدما كانت أوصت الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا.

ونبهت الوزارة الى أن الخيارات المتاحة حالياً ستتضاءل بسرعة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو والتي تشمل إغلاق العديد من البلدان مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

ويأخذ هذا التحذير الجديد بالقرار الصادر "الإثنين" بالسماح بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة في موسكو.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن "قدرة الإدارة الأمريكية على تقديم الخدمات الاعتيادية أو الطارئة للمواطنين الأمريكيين في روسيا محدودة للغاية"، محذرة من مخاطر التعرض لـ"مضايقات" من قبل السلطات الروسية.

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