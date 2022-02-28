"غوغل ماب" تغلق معلومات حركة المرور في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أغلقت شركة الفابيت الأمريكية التكنولوجية خدمة توفير معلومات بشأن حركة المرور في أوكرانيا ضمن برنامج " غوغل ماب" الملاحي، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وقالت الشركة إنها اتخذت الإجراء بالتشاور مع السلطات الأوكرانية، وبهدف حماية المواطنين.

ويشار إلى أن غوغل تجمع بيانات المكان باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد للتشغيل، وتستخدمها لرصد الاختناقات المرورية أو المشاكل الأخرى التي تؤثر على حركة المرور.

وتقدم غوغل أيضا الدعم الفني لحماية المواقع الإلكترونية من الهجمات السيبرانية.

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