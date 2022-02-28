الرئيس الأوكراني: 4500 جندي روسي قتلوا حتى الآن

المصدر: وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين ان 4500 جندي روسي قتلوا حتى الآن.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص فيما تدافع عن نفسها أمام القوات الروسية.

وقال في تسجيل فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي "هدفنا هو أن نكون مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك أن نكون متساوين. أنا متأكد من أن هذا هو العدل. أثق في أننا نستحق ذلك".

وناشد الرئيس الأوكراني الجنود الروس في التسجيل قائلا "انقذوا أرواحكم وارحلوا".

كما حضّ الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على ضم بلاده "فورا" إلى التكتل، فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

وقال زيلينسكي "نناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا فورا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد.. هدفنا هو أن نكون معا في صف جميع الأوروبيين والأهم هو أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد بأن ذلك منصف وممكن".

ووفقًا لوزارة دفاع أوكرانيا فإن إجمالي الخسائر للاتحاد الروسي للأيام الثلاثة السابقة (24-27 فبراير 2022) في هجومه العسكري الشامل على أوكرانيا:

طائرات - 29

طائرات هليكوبتر - 29

دبابات - 191

مركبات قتالية مدرعة - 816

مدافع - 74

نظام الدفاع الجوي "بوك" - 1

أنظمة صواريخ متعددة "جراد" - 21

مركبات - 291

خزانات الوقود - 60

طائرات بدون طيار - 3

سفن / قوارب - 2

جنود - 5300 (تقريبًا)

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