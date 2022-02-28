رسالة عاجلة من السفارة الروسية في القاهرة إلى "الأصدقاء المصريين"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجهت السفارة الروسية في القاهرة رسالة عاجلة إلى "الأصدقاء المصريين"، دعتهم فيها إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني.

ونشرت السفارة الروسية على حسابها في تويتر، قائلةً: "مصر.. أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني.. لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة-fake news".

وفي وقت سابق، أوضح السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، أسباب الحملة العسكرية الروسية الخاصة، كما نشرت السفارة بيانا حول تطورات الأحداث في دونباس، لافتة إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالتنكيل بشعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز