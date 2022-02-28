بيلاروسيا: صالة المفاوضات جاهزة وننتظر وصول المتفاوضين

المصدر: دبي - علي الزكري

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قالت وزارة خارجية بيلاروسيا "إن منصة المفاوضات جاهزة لأستقبال وفدي جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية اوكرانيا، بعد أن اتفق البلدان على اجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة".

ونشرت وزارة خارجية بيلاروسيا في حسابها الرسمي على تويتر صورة للقاعة التي ستجري فيها المفاوضات، دون أن تحدد مكانها .

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية "إن منصة المفاوضات جاهزة ، وتنتظر وصول الوفود خلال الساعات المقبلة".

وأكدت أن الجانب البيلاروسي مستعد لتنظيم العملية في أي لحظة، وأن المفاوضات ستبدأ بمجرد وصول جميع الوفود إلى المقر المخصص للإجتماع.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن من المتوقع أن تعقد الحكومتان الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين".

وكان من المقرر في الأصل بداية المفاوضات بين الجانبين أمس الأحد.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول "إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات".

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي قد غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات، حيث من المقرر عقد اللقاء.

ووافقت أوكرانيا أمس الأحد على إطلاق محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لا أعتقد أن هذا اللقاء سيحقق نتائج، ولكن لنحاول".

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