واشنطن.. خطاب حالة الاتحاد سيكون بلا كمامات

المصدر: البيان

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قالت شبكة US Today الإخبارية الأمريكية إن جميع أعضاء الكونغرس ال535 سيتمكنون من حضور خطاب الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، من دون ارتداء أقنعة بعد إزالة هذا الشرط في مجلس النواب، وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة التي أصدرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وسيكون هذا أول خطاب لبايدن عن حالة الاتحاد، ومن المتوقع أن يعالج الأزمة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، إلى جانب تعافي البلاد من الجائحة، من بين مواضيع أخرى.

ووزعت المبادئ الجديدة المناطق الأميركية ضمن تقسيمات لونية لمستوى العدوى، وتقع واشنطن ضمن المستوى الأخضر، أي أن الكمامات ليست إلزامية.

وسيكون ارتداء الأقنعة خيارا شخصيا في الكونغرس، وسيتم اتخاذ احتياطات خاصة لخطاب بايدن، حيث سيطلب من جميع الحضور إجراء اختبار COVID-19 قبل دخول القاعة لسماع الخطاب.

وتخفف السياسة الجديدة من مخاوف بعض حلفاء بايدن الذين كانوا يستعدون لاحتجاجات مناهضة لسياسات ارتداء الكمامات والتلقيح.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 78.9 مليون حالة إصابة مؤكدة و948 ألف حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

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