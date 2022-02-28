غوغل توقف خدمات الخرائط في أوكرنيا

المصدر: البيان

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قررت شركة " غوغل" إيقاف خدمة خرائط غوغل مؤقتا في أوكرانيا ، حماية للشعب الأوكراني.

ومع دخول الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الخامس، أعلنت شركة "غوغل" اليوم الإثنين اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سلامة المدنيين في أوكرانيا، مؤكدة وقف خدمة الخرائط، التي توفر معلومات حية عن حركة المرور ومدى انشغال الأماكن المختلفة.

وقالت الشركة في بيان رسمي، أنها ستوقف خدمات حركة السير على خرائطها مؤقتا في أوكرانيا لحماية الناس، وذلك بعد التشاور مع مصادر ميدانية على الأرض بما في ذلك السلطات المحلية.

وأوضحت الشركة أن المعلومات عن حركة المرور الحيةستبقى متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة.

وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى بما فيها وسائل التواصل مثل فيسبوك أعلنت سابقا أنها ستتخذ إجراءات جديدة لحماية أمن المستخدمين في اوكرانيا.

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