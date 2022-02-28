فون دير لاين تؤيد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لصالح فكرة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين لمراسل شبكة "يورو نيوز" الإخبارية عندما سألها أمس الأحد عن انضمام كييف للتكتل: "في الواقع، ومع مرور الوقت، هم (الأوكرانيون) ينتمون إلينا. إنهم واحد منا ونريدهم داخل التكتل."

كما شددت على أن هناك مجالات تعاون كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دفع باتجاه اتخاذ قرار أوروبي بشأن انضمام بلاده للتكتل.

وغرد زيلينسكي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إنها لحظة حاسمة لإغلاق النقاش الذي استمر أمدا طويلا، والبت بشكل نهائي في مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي."

وقال الرئيس: "ناقشت مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل المزيد من المساعدة الفعالة والكفاح البطولي للأوكرانيين من أجل مستقبل حر".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز