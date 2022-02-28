جونسون: بوتين يسعى إلى صرف الانتباه من خلال الردع النووي

المصدر: أ ف ب

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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتخاذه قرار وضع قوة الردع النووي في حال تأهب، إنما يسعى الى صرف الانتباه عن المقاومة الصلبة التي تواجهها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال جونسون إثر لقائه أفرادا من الجالية الأوكرانية في لندن "أعتقد أنه تجاهل لواقع ما يحصل في أوكرانيا. إنه شعب بريء يواجه عدوانا غير مبرر بالكامل، وما يحصل فعليا هو أنهم يدافعون عن أنفسهم ربما بفاعلية أكبر، بمقاومة أكبر مما كان يتصور الكرملين".

وأشار إلى "صعوبات لوجيستية" واجهتها القوات الروسية.

ورأى جونسون أن العملية الروسية "عملية كارثية خطط لها الرئيس بوتين بشكل سيء"، مؤكدا أنه على قناعة بأنها "ستفضي إلى فشل".

وأكد "لن ينجح في تحطيم أوكرانيا ونحن في المملكة المتحدة سنبذل كل ما في وسعنا للتحقق من عدم حصول ذلك".

وبشأن المفاوضات المقترحة والتي وافقت عليها كييف، قال جونسون إن لديه شكوكا حول نوايا بوتين موضحا "لم ألمس حتى الآن في تصرفه ما يدفعني إلى التفكير بأنه صادق".

وردا على الهجوم الروسي في أوكرانيا، قررت الحكومة البريطانية تجميد أصول فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف فضلا عن فرض عقوبات على أثرياء مقربين من الكرملين ومصارف روسية.

وأعلنت بريطانيا الأحد أنها ستقدم لأوكرانيا مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 40 مليون جنيه استرليني (48 مليون يورو) تشمل خصوصا معدات طبية.

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