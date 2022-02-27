لماذا أطلق بوتين تهديده النووي؟

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية الأحد أن بوتين وضع القوة النووية الروسية في حال تأهب لأن هجومه على أوكرانيا لا يسير كما يشتهي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريتسين لامبركت في تصريح للتلفزيون الرسمي الألماني إن الرئيس الروسي بإعلانه هذا "تخطى حدا إضافيا ولدينا انطباع أن هذا الأمر على صلة، فيما يعانيه من جنون العظمة، بأفعال باسلة وتنطوي على عزم وتصميم أوقفت غزوه السريع لأوكرانيا".

وأعلن الرئيس الروسي الأحد أنه أمر "بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال تأهب للقتال"، الأمر الذي أثار تنديدا دوليا عارما.

وأضافت الوزيرة الألمانية "علينا أن نأخذ بوتين وتصريحاته على محمل الجد وألا نقلل من أهميتها"، داعية الى التحلي بـ "يقظة كبيرة".

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