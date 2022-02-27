أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع موسكو

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية "الأحد" أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا تعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل، في قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية إن "الوفد الأوكراني سيلتقي الوفد الروسي بدون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات".

وأقرب مدينة في هذه المنطقة من الجانب الأوكراني هي بريبيات التي أصبحت معروفة عالميا منذ الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المجاورة عام 1986. وهذه المنطقة التي أصبحت مهجورة، باتت وجهة سياحية في السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكّد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وتتشارك هذه المنطقة حدوداً مع منطقة بريبيات.

ولم تحدد الرئاسة الأوكرانية موعد هذه المحادثات، لكن روسيا قالت إنها ستجرى "الأحد". وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن وفداً روسياً موجود حالياً في غوميل.

وأشارت الرئاسية الأوكرانية إلى أن الرئيس ألكسندر لوكاشنكو أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الطائرات والمروحيات والصواريخ "الروسية" المنتشرة على أراضي بيلاروسيا ستبقى في مكانها أثناء وصول الوفد الأوكراني ومغادرته وأيضا أثناء المحادثات".

وكان بوتين اتهم أوكرانيا ب"إهدار الفرصة" لإجراء محادثات في وقت سابق "الاحد".

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