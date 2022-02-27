رئيس وزراء إسرائيل يبحث مع بوتين التطورات في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المكتب أن الاتصال تركز على الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي التفاصيل، تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هاتفيا اليوم الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تخوض بلاده معركة في أوكرانيا، في اتصال يأتي بعد تقارير أفادت بطلب كييف توسط إسرائيل لحل النزاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم (الأحد)". وبحسب البيان ناقش الزعيمان الوضع بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت نهاية الأسبوع إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تحدث إلى بينيت هاتفيا الجمعة، طلب من إسرائيل لعب دور الوساطة.

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