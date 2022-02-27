دول أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي

المصدر: أ ف ب

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أغلقت المانيا وبلجيكا وايطاليا ولوكسمبورغ الأحد مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على غزو أوكرانيا بينما أكدت فرنسا أنها تدرس "المبدأ" لكنها تطالب في الوقت نفسه "بتنسيق أوروبي".

وقالت وزارة النقل الألمانية أن ألمانيا ستغلق مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الروسية وكل الطائرات الخاصة ابتداء من الساعة 14,00 الأحد بتوقيت غرينتش" موضحة أن هذا الحظر سارٍ لثلاثة أشهر ولا يشمل الرحلات الإنسانية المحتملة.

من جهتها، أعلنت ايطاليا إغلاق مجالها الجوي أمام روسيا من دون أن تحدد موعدا لتنفيذ القرار. وقال ناطق باسم الحكومة في بيان "إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام روسيا".

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأحد أن بلجيكا ستغلق مجالها الجوي أمام "كل الشركات الروسية". وكتب على تويتر "السماء مفتوحة في أوروبا لكنها مفتوحة لمن يربط الناس".

وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وألمانيا ومولدافيا وبريطانيا التي أعلنت كلها إجراء مماثلا.

من جهتها، اكدت وزارة النقل الفرنسية لوكالة فرانس برس الاحد ان فرنسا تواصل في الوقت الحالي دراسة "مبدأ اغلاق مجالها الجوي". وقال المصدر ذاته إن وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جباري يدعو إلى "تنسيق أوروبي سريع في هذا الموضوع" فيما تجري المباحثات بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت موسكو بادرت أولا إلى حظر تحليق الطائرات المرتبطة بهذه الدول الأوروبي فوق أراضيها بما في ذلك رحلات الترانزيت.

وقالت لوفتهانزا أكبر مجموعة أوروبية للطيران، أنها تتوقع إجراءات انتقامية من هذا النوع ضد طائراتها وعلقت السبت رحلات إلى روسيا وفوقها.

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