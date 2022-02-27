رئيس وزراء إيطاليا السابق يدعو للاستعانة بميركل كوسيطة في الصراع الأوكراني

المصدر: د ب ا

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دعا رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي اليوم الأحد حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي إلى أن يطلبا من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل التوسط في الصراع الأوكراني.

وقال رينزي لصحيفة لاستامبا الايطالية إن ميركل ( 67 عاما) أحد الأشخاص القليليين الذين يمكنهم تولي مهمة التفاوض مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وأضاف" هي الوحيدة التي يمكنها التحدث في موسكو وواشنطن وعواصم العالم، وسوف يتم الانصات إليها".

وقال" هل نريد أن نتركها على المعاش في الوقت الذي ينهار فيه العالم؟".

وكانت ميركل، التي تتحدث اللغة الروسية، قد التقت مرات كثيرا بالرئيس الروسي خلال فترة توليها منصب مستشارة ألمانيا لمدة 16 عاما انتهت في ديسمبر الماضي.

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