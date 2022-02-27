الكرملين يعلن وصول وفد روسي إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني

المصدر: وكالات

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أعلن الكرملين اليوم الأحد عن وصول وفد روسي إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول إن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس، وأنه جاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عملياته في أوكرانيا من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، فيما يواصل تقدمه على عدة محاور.

ونقلت قناة "آر تي عربية" الروسية عن الوزارة القول في بيان إن بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و48 محطة رادار.

كما تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وخلال اليوم الماضي، قامت القوات الروسية بتطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك (الجنوب) بالكامل، وسيطرت على مدينة جينيتشيفسك ومطار تشيرنوبايفكا بالقرب من خيرسون.

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