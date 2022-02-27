القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف

المصدر: وكالات

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أعلنت سلطات خاركيف (شمال شرق)، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، الأحد أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة.

وقال المسؤول المحلي أوليغ سينيغوبوف عبر فيسبوك "اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركيف"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو". ودعا السكان (1,4 مليون نسمة تقريبًا) إلى عدم مغادرة منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تليجرام ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.

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