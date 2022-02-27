وزراء الخارجية الأوروبيون يجتمعون لتعزيز الدعم لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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يعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً عبر الفيديو "الأحد" لتعزيز الدعم العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، وفق ما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكتب بوريل على "تويتر" "سأقترح رزمة من اجراءات المساعدة العاجلة للقوات المسلحة الأوكرانية بهدف دعمها في معركتها البطولية".

وأجازت برلين "السبت" تسليم كييف ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر ومدافع هاوتزر.

كذلك، أعلنت بلجيكا وهولندا وفرنسا وجمهورية تشيكيا تسليم أسلحة ووقود للقوات الأوكرانية.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على تويتر ان "الدفاع الأوروبي يتحرك لدعم أوكرانيا، سنسهل تسليم المساعدة العسكرية".

والاجتماع المعلن هو الثاني الذي يعقده وزراء الخارجية الأوروبيون في ثلاثة أيام بعد اجتماع مماثل الجمعة انتهى بالمصادقة على عقوبات غير مسبوقة بحق روسيا، استهدفت خصوصاً الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من المسؤولين الروس، اضافة إلى قطاعات المال والطاقة والنقل.

وقال دبلوماسيون عديدون أن اجتماع "الأحد" لن يخرج بقرارات تتصل بعقوبات اضافية على موسكو.

لكنهم أوضحوا أن الوزراء قد يتطرقون إلى امكان استبعاد روسيا من نظام "سويفت" الدولي للتبادلات بين المصارف، وخصوصاً بعدما أعلنت برلين موقفا متقدماً "السبت" حيال هذا الأمر.

فقد أبدت ألمانيا استعدادها لفرض "قيود محددة" على استخدام المؤسسات الروسية لنظام "سويفت"، موضحة "انها تعمل على الحد من الاضرار الجانبية" الناتجة من ذلك على الاقتصاد الألماني.

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