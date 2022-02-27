بركان اجتماعي ينفجر في بلد أوروبي

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

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على الرغم من تحسن السياحة، يُلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان، حيث تظاهر آلاف، السبت، بدعوة من النقابات للتنديد بغلاء المعيشة.

في أثينا تجمع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان بدعوة من نقابة العمال الشيوعية «بامي» للاحتجاج على التضخم وقانون جديد للعمل يعزز المرونة.

وقال بانايوتيس دوكاس، النقابي الذي يعمل في تجارة الصلب: «نحن غاضبون ومستاؤون». وأضاف: «نطالب بحقنا في حياة محترمة، ونقول لا للقرارات السياسية المناهضة للقاعدة الشعبية التي مزقت حياتنا». وفي يناير، سجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً نسبته 6.2 في المئة على أساس سنوي.

وقال بانايوتيس بتراكيس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا: إنه بسبب الوضع الحالي «قد يرتفع التضخم أكثر من 2 في المئة في المتوسط في 2022». وارتفعت أسعار الكهرباء في يناير بـ 56 في المئة، والوقود بـ 21.6 في المئة، بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعاً نسبته 156 في المئة، حسب الأرقام الرسمية.

ووعدت حكومة المحافظين بـ«مساعدة الفئات الأضعف»، وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حالياً نحو 650 يورو شهرياً، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات السبت من أجل «حماية الوظائف» و«الأجور».

قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس، مساء الجمعة: إن اليونان ستكمل تسديدها المبكر لقروض صندوق النقد الدولي، موضحاً أن المدخرات الناتجة من أسعار الفائدة ستستخدم «لدعم الأسر والشركات».

وبمعدل بطالة قريب من 13 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، لا تزال اليونان تعاني من إرث ثقيل للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين 2010 و2018.

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