العالم في صور شبان سوريون يتدربون على حركات بهلوانية في مدينة إدلب| أ.ف.ب قوات الأمن الألمانية تعتقل ناشطاً للمناخ في مدينة فرانكفورت| أ.ب سودانيون يطالبون بالحكم المدني خلال تظاهرة في الخرطوم| أ.ف.ب مركبات عسكرية روسية بمدينة آرميانسك في جزيرة القرم| أ.ف.ب مدينة بشري اللبنانية ترتدي الثوب الأبيض| أ.ف.ب أسر إندونيسية داخل خيمة عقب زلزال هز مقاطعة سومطرة| أ.ف.ب الهولنديون في شوارع أمستردام عقب التخلص من قيود كورونا| أ.ف.ب صورة استطلاع الرأي هل ستنجح الدعوات الدولية في تغليب الدبلوماسية لنزع فتيل الحرب الروسية الأوكرانية؟ Poll نعم Poll لا Poll Buttons عرض النتائج التاريخ: 26 فبراير 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App