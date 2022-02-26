القوات الروسية تدمر سدا أوكرانيّا على قناة القرم

المصدر: وكالات

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أعلن سيرجي أكسيونوف، حاكم منطقة القرم، اليوم، أن القوات الروسية دمرت سداً خرسانياً أقيم في منطقة خيرسون الأوكرانية عام 2014 لمنع المياه عن شبه جزيرة القرم.

ومنعت أوكرانيا إمدادات المياه العذبة عن القرم بإقامة سد على قناة تزود المنطقة بنحو 85 في المئة من احتياجاتها قبل أن تضمها موسكو عام 2014.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن تدمير السد قد يتسبب في فيضانات وخسائر كارثية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غرق المناطق السكنية وضواحيها.

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