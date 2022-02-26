فقدان مركب على متنه 18 شخصاً قبالة جزيرة ماليزية

المصدر: ا ف ب

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فقد أثر 18 شخصا كانوا على متن مركب صيد قرب جزيرة لنغكاوي الماليزية السياحية السبت، بحسب مسؤولين.

وقال خفر السواحل الماليزيون إن المركب الذي كان يقل 14 صيادا وطاقما من أربعة أشخاص، فقد على بعد 9,4 اميال بحرية غرب جزيرة بيراس باساه القريبة من لنغكاوي.

وقال المسؤول في خفر السواحل محمد زواوي عبدالله إن مالك المركب أبلغ عن اختفائه بعد الظهر، مؤكدا بدء عملية ببحث.

ولا يزال خفر السواحل "يقومون بعملية بحث عن المفقودين" كما قال لفرانس برس.

وأكد بيان لخفر السواحل العثور على أغراض يعتقد أنها تعود للمركب مثل براميل سمك وعلب بسكويت وفلّين صيد، على بعد خمسة أميال بحرية جنوب غرب آخر مكان معروف للمركب.

ويبحث رجال الإنقاذ وصيادون عن المفقودين ضمن مسافة 10 أميال بحرية، ومن المتوقع أن تستمر الجهود ليلا.

كثيرا ما تتعرض مراكب صغيرة للغرق قبالة السواحل الغربية لماليزيا بسبب أحوال الطقس السيئة والأمواج العاتية.

وكانت هيئة الأرصاد الماليزية قد حذرت نهاية الأسبوع من هطول أمطار غزيرة ومتواصلة في الولايات الشمالية للبلاد.

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