اليابان والاتحاد الأوروبي يبحثان توفير إمدادات غاز إضافية في ظل الأزمة الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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قالت مصادر حكومية اليوم السبت إن اليابان تبحث مع الاتحاد الأوروبي تنسيق تحويل المزيد من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تواجه تهديدا من روسيا بتقييد صادرات الغاز للقارة.

وأوضحت المصادر أن من المحتمل أن توفر الحكومة اليابانية إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بداية من شهر ابريل المقبل، ما دامت تستطيع ضمان ما يكفي من إمدادات للسوق المحلية في اليابان. ويأتي ذلك بعد تلقى طوكيو المزيد من الطلبات من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

كانت اليابان، وهى مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أنها سوف تقدم جزءا من وارداتها لأوروبا في شهر مارس المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الكمية إجمالا عدة مئات الآلاف من الاطنان.

وتمثل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا نحو 40في المئة من احتياجات القارة، مما يضعها في وضع هش. وهناك قلق متزايد من أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز انتقاما من العقوبات الدولية التي تم فرضها عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

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