بولندا: وصول 35 ألف لاجئ من أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أفادت البيانات الصادرة عن الحكومة البولندية أن عشرات آلاف اللاجئين وصلوا من أوكرانيا حتى الآن.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي بافيل اسيفرناكر لمحطة "تي في بي" البولندية الرسمية مساء أمس الجمعة إن " 35 ألف شخص عبروا الحدود الأوكرانية البولندية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضح اسيفرناكر أن القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية.

وأشار المسؤول إلى وجود طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، وقال إن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطأ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال في أنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني.

وأضاف اسيفرناكر أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا.

وذكرت مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك لاجئين ينتظرون لساعات على الجانب الأوكراني من معبر ميديكا-شيهاني الحدودي، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يسعون أيضا إلى عبور الحدود سيرا على الأقدام.

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