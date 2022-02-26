بايدن يخصص 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

المصدر: وكالات

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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة الخارجية بالإفراج عن 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه لصد الهجوم الروسي.

وفي مذكرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وجه بايدن بتخصيص 350 مليون دولار في إطار قانون المساعدات الخارجية للدفاع عن أوكرانيا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تقضي بتقديم 600 مليون دولار مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي واصلت فيه قوات روسية تقدمها داخل العاصمة الأوكرانية في الساعات المبكرة اليوم السبت.

ويوجه الأمر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بتقديم مساعدات عسكرية فورية بقيمة 250مليون دولار، دون التقيد بأي بند قانوني.

وبحسب الأمر التنفيذي: "تم تخصيص 350مليون دولار أخرى في صورة مواد وخدمات لصالح وزارة الدفاع وللتعليم وللتدريب العسكري" في أوكرانيا.

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