أستراليا تعاقب "أوليغارشيين" روساً وتتشاور بشأن بوتين ولافروف

المصدر: أ ف ب

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شددت أستراليا اليوم السبت عقوباتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مستهدفة خصوصا عددا من الأوليغارشيين، فيما تعتزم كانبيرا أن تحذو حذو حلفائها عبر معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين مباشرة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السبت.

وقالت ماريز باين إن كانبيرا قررت فرض عقوبات مالية على ثمانية من النخبة القريبة من بوتين وعلى 339 عضوا في البرلمان الروسي "لتسهيلهم" العملية العسكرية.

وذكرت أن العقوبات شملت أيضا شخصيات حكومية في بيلاروسيا.

وقالت باين إنها تسعى الى الحصول على مشورة بشأن الطريقة التي يمكن بواسطتها لأستراليا أن تحذو حذو حلفائها في فرض عقوبات على بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف شخصيا.

واعتبرت أن "معاقبة القادة إجراء استثنائي، لكن الأمر يتعلق بوضع استثنائي".

كانت أستراليا أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على ثمانية من كبار مستشاري بوتين الأمنيين وعلى 25 شخصية أخرى، إضافة إلى أربعة كيانات تؤمن معدات عسكرية وأربع مؤسسات مالية.

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