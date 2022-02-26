روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، كما كان متوقعاً، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشدّ العبارات عملياتها العسكرية في أوكرانيا"، ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا".

وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ 15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت ثلاث دول.

وقال دبلوماسي إنّه تمّ التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت وذلك من أجل "ضمان" أن تمتنع هذه الدول الثلاث عن التصويت بدلاً من أن تصوّت ضدّ النصّ.

وبذلك خفّفت في مشروع القرار الذي تمّ التصويت عليه كلمة "يدين" إلى "يستنكر" وحذفت منه أيضاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

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