كندا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ بلاده فرضت "حزمة ثالثة من العقوبات" على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات تستهدف خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقال ترودو "سنفرض عقوبات على الرئيس بوتين ورفاقه الذين هندسوا هذه الحرب الهمجية"، معتبراً أنّ "هؤلاء الرجال يتحمّلون أكبر قدر من المسؤولية عن الموت والدمار الذي يحدث في أوكرانيا"، مشيراً أيضاً إلى أنّ بلاده "تدعم بقوة" إقصاء روسيا من نظام سويفت للتعاملات المصرفية الدولية.

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