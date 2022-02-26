التوتر الدولي يقلل فرص استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط

المصدر: رام الله - محمـد الرنتيسي

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فيما دعت «مجموعة ميونيخ»، التي تضم إلى جانب ألمانيا، كلاً من فرنسا ومصر والأردن، إلى عقد اجتماع قريب للجنة الرباعية الدولية، يمهّد لمؤتمر دولي للسلام، بهدف فتح الآفاق أمام مسار سياسي، واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن مشاعر القلق بدأت تطل برأسها على المشهد، في ظل التوتر جراء الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يستقطب الاهتمام الدولي، وبالتالي، إزاحة الملف الفلسطيني إلى حين إشعار آخر.

ولعل ما يعزّز من هذه المخاوف، أن الإدارة الأمريكية، ومنذ بدء التحركات السياسية المنبثقة عن مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي انفض أخيراً، لم تبادر لأية خطوة في هذا الاتجاه، باستثناء تطمينات للفلسطينيين، وصفها مراقبون بأنها «غير جديّة»، ومفادها استمرار مساعي واشنطن لإحلال السلام، وفق حل الدولتين. ووفق مسؤولين فلسطينيين، فإن هيمنة الأزمة الأوكرانية على الإعلام الدولي، وكبرى الملفات السياسية الدولية، سيقلل من فرص عقد اجتماعات للرباعية ومجلس الأمن، كما أن الولايات المتحدة، التي بدأت بفرض عقوبات على روسيا، في مؤشر على عمق الخلافات بينهما، لن يكون على أجندتها مناقشة الملف الفلسطيني في المرحلة الراهنة.

وعقب اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، أخيراً، قررت القيادة الفلسطينية إيفاد مسؤولين إلى عواصم أوروبية عدة، لإطلاعها على خطتها السياسية، والرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، بيد أن تطورات الموقف على الأرض بين روسيا وأوكرانيا، من شأنها تعطيل هذه المساعي. ويتابع الفلسطينيون، باهتمام كبير، التوتر القائم في أوروبا حالياً، وما سينتج عنه من تداعيات، وحتى لو لم يكن لهم في الأزمة الأوكرانية ناقة ولا جمل، فإن انشغال العالم عن قضيتهم، سيعمق معاناتهم.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، نهاد أبو غوش، أن هشاشة الموقف الفلسطيني، ستجعله أكثر ضعفاً في مواجهة أي أزمة دولية، مبيناً أنّ الرهان يبقى فقط على ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، بما يجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية.

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