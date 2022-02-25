الرئيس الأوكراني في شريط مصور: نحن جميعاً هنا في كييف

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في شريط مصور الجمعة ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في كييف "للدفاع" عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية.

وقال زيلنسكي والى جانبه خصوصا رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

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