بوتين يدعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة

المصدر: رويترز

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة في أوكرانيا اليوم الجمعة وذلك بعد يوم من هجوم موسكو لجارتها.

وقال بوتين في لقاء أذيع عبر التلفزيون مع مجلس الأمن الروسي "أناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا: لا تسمحوا للنازيين الجدد و (القوميين الأوكرانيين الراديكاليين) باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وشيوخكم دروعا بشرية".

وتابع قائلا "سيطروا على زمام الأمور، سيكون من الأسهل علينا التوصل إلى اتفاق".

وأضاف بوتين أن الجنود الروس في أوكرانيا يتصرفون "بشجاعة واحترافية وبشكل بطولي".

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