الكرملين: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لمفاوضات سلام مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لإرسال وفد روسي للمشاركة في المحادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض مرتين لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا مستعدة لإرسال وفد إلى مينسك عاصمة روسيا البيضاء لإجراء محادثات مع أوكرانيا، بعد يوم من شن موسكو غزوا واسع النطاق لجارتها الجنوبية.

وقال بيسكوف إن روسيا مستعدة لإرسال وفد يضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع.

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لمناقشة إعلان نفسها دولة محايدة. وقال بيسكوف إن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا أساسيا من ذلك.

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