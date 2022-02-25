الكرملين: تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث الوضع المحايد خطوة إيجابية

المصدر: د ب ا

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه اطلع على تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول استعداده لمناقشة "الوضع المحايد" لأوكرانيا، واعتبره خطوة إيجابية سيتم دراستها.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: " إننا نعتبر هذه الخطوة حركة في الاتجاه الإيجابي، والآن علينا تحليلها. لا يمكنني قول المزيد"، بحسب قناة "ار تي عربية" الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن كييف مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا الاتحادية بشأن وضع محايد، لكن يجب أن تحصل على ضمانات أمنية.

يأتي ذلك فيما دخل الهجوم الروسي على اوكرانيا يومه الثاني، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يهدف لتجريد اوكرانيا من اسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.

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