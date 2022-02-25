الجيش الأوكراني: قوات روسية تقترب من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني على صفحتها على فيسبوك أن قوات روسية تقترب الجمعة من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية، في تقدّم يُضاف إلى الهجوم من الجهة الشمالية الذي أُعلن عنه في وقت سابق صباحًا.

وقالت هيئة الأركان "بعدما صُدّ العدو من جانب المدافعين عن تشيرنيغوف، يسعى للالتفاف على المدينة لمهاجمة العاصمة. لذلك، يندفع في اتجاه كوسولتيتس-بروفاري وكونوتوب-نيجين-كييف. كونوتوب سقطت".

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني لرويترز اليوم الجمعة إن أوكرانيا تريد السلام ومستعدة لإجراء محادثات مع روسيا بما في ذلك الوضع المحايد فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي.

وقال عبر رسالة نصية "إذا كانت المحادثات ممكنة فيجب إجراؤها. وإذا قالوا في موسكو إنهم يريدون إجراء محادثات بما في ذلك حول الوضع المحايد فنحن لا نخشى ذلك... يمكننا التحدث عن ذلك أيضا".

وتابع "استعدادنا للحوار جزء من سعينا الدؤوب لتحقيق السلام".

ولا تتمتع أوكرانيا حاليا بعضوية حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها تريد الانضمام إلى كليهما وهو ما تعارضه موسكو بشدة.

وتخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية بعد حصولها على الاستقلال عند تفكك الاتحاد السوفيتي مقابل ضمانات أمنية من دول أوروبية.

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